Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale Twitch dei bianconeri. Le dichiarazioni

PAROLE – «Dal mio punto di vista il Napoli ha dimostrato di meritarlo più di noi, gli va fatto un applauso e non dobbiamo recriminare. Ci siamo compattati in un momento dove tutti ci davano per finirci, ma se guardiamo dove siamo non ci hanno tagliato le gambe. L’unica cosa che può farlo è un’altra penalizzazione che ci toglierebbe quello che ci siamo guadagnati sul campo».

