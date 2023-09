Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha parlato della nuova stagione con i bianconeri dopo i tanti infortuni

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha parlato ad Al Jazeera.

LE PAROLE – «Critiche? Voglio fargli rimangiare le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai. Estorsione? Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra. A volte, quand’ero da solo, pensavo “Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi”. A volte è dura».

