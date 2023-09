Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato della possibilità di ingaggiare il Papu Gomez dagli svincolati. I dettagli

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato prima dell’assemblea di Lega in Serie A.

LE PAROLE – «Papu Gomez? Siete voi che parlate. Siccome ho sempre lavorato nella comunicazione non smentisco. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non ho sentito il Papu. Cessione Monza No. Assolutamente. Mi occupo di Monza, casomai sono l’oggetto e non il soggetto. Derby? Vado a vederlo il derby sabato sera. Sensazioni? No, adesso faccio fatica a sapere le cose del Monza, pensi se penso alle cose di Milan e dell’Inter».

