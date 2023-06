La Juve potrebbe cercare l’accordo con l’UEFA: rinuncia alla Conference da parte del club bianconero, in cambio…

Come riportato da Tuttosport la Juventus e Ceferin, presidente Uefa, stanno trattando intorno a un tavolo ad un accordo che possa mandare in archivio una volta per tutte il fascicolo aperto dall’organismo europeo per potenziali violazioni su licenze e FFP.

L’offerta da Torino, in cambio dello stralcio della posizione, sarebbe proprio la rinuncia volontaria all’imminente Conference League (considerata accessoria dalla Juve), così da scontare una sorta di ‘ban’ di un anno dalle competizioni Uefa.

