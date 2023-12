Juve Primavera Borgaro, fissati data e orario del match amichevole per la squadra di mister Montero: tutti i dettagli

Con l’arrivo del Natale per la Juve Primavera si ferma il campionato, ma c’è comunque un impegno in calendario per i baby bianconeri.

Il prossimo 30 dicembre alle ore 11.00, infatti, andrà in scena l’amichevole con il Borgaro. L’appuntamento è presso il Campo Ale e Ricky di Vinovo.

