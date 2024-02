Juventus Primavera Lazio streaming LIVE e diretta TV: ecco dove vedere la partita del campionato Primavera 1

La Juve Primavera di Paolo Montero torna in campo. Appuntamento in programma per domenica 4 febbraio 2024 alle ore 13:00.

IL COMUNICATO –Dopo due vittorie consecutive, la Juventus Primavera è caduta sul campo dell’Empoli domenica 28 gennaio 2024.

A distanza di una settimana dalla sfida contro i toscani, i bianconeri tornano in campo per affrontare la Lazio tra le mura amiche di Vinovo.

Appuntamento fissato per domenica 4 febbraio alle ore 13:00.

DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA-LAZIO PRIMAVERA

Juventus Under 19-Lazio Under 19 sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell’emittente.

