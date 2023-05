(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera si aggiudica il big match con la Roma. Ecco le parole di Sacchini, vice di Montero, nel post partita.

NEXT GEN – «Sapevamo che i ragazzi che scendevano dalla Next Gen ci avrebbero dato una grossa mano e così è stato. La maturità di giocare partita con la categoria più alta ci permette di gestire meglio alcuni momenti della gara. Non è semplice questo passaggio, sembra naturale ma non è così».

RIFORMA CAMPIONATO PRIMAVERA – «Noi abbiamo preso una linea ben chiara, con la Next Gen andiamo da una parte opposta rispetto all’innalzamento dell’età dei Primavera. I ragazzi giovani devono salire, devono puntare alla Next Gen e alla Prima Squadra. E infatti siamo l’unica in cui Italia che ha la seconda squadra».

NONGE – «L’esperimento ha funzionato bene, lui ha grandissima qualità nel lavorare tra le linee. Ha fantasia per finalizzare, Hasa può giocare in tutti i ruoli. È stato molto bravo».

RIENTRO TURCO – «Per noi Nicolò è stato decisivo nella prima parte di campionato. Ora deve rientrare con calma, gli infortuni muscolari sono difficili da gestire. Mancano 5 partite, per noi recuperarlo è di fondamentale importanza».

HA SENTITO MONTERO – «Sì, è soddisfatto. Ci aspettano 5 partite complicate, ora dobbiamo trovare la continuità che ci è mancata. A parte il Lecce tutte le altre squadre hanno faticato, è un campionato straordinario. Ora ritroviamo solidità e puntiamo ai playoff».

