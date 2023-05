La Juve non vince più: la statistica sul cammino in Serie A che fa preoccupare Allegri e i tifosi

A Bologna è arrivato un altro passo falso per la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus non ha trovato la vittoria per quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2021 (prime quattro gare del ritorno di Allegri).

