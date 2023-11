Juve pronta per l’Inter: «Allegri ha creato forti identità e spirito di gruppo». Arriva lanciata per il derby d’Italia

La Juve arriva lanciata e pronta per il derby d’Italia contro l’Inter di domenica scorsa. Nelle ultime 7 partite ha ottenuto 6 vittorie con 8 gol segnati e uno solo subito.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport, Allegri ha creato un‘identità e uno spirito di gruppo forti. E la squadra è pronta a sopperire alle assenze e ai giocatori in dubbio, come già successo nelle passate settimane.

