Juve quasi al top: in Europa solo il Barcellona fa meglio in un dato. La statistica dei bianconeri di Allegri dalla scorsa stagione

La Juve è tra le squadre migliori in Europa per numero di clean sheet. I numeri dicono in fatti che dalla scorsa stagione solo il Barcellona ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata per 22 partite, mentre gli spagnoli sono a quota 29.

