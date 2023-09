Pagelle Milan Juventus Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di campionato

I voti e i giudizi dei protagonisti bianconeri della 4ª giornata di campionato: pagelle Milan Juventus Primavera.

VINARCIK 5.5 – Non ha colpe sui tre gol presi

BRUNO MARTINEZ 5 – Fa male come tutta la difesa bianconera.

DOMANICO 5 – Gioca solo il primo tempo, partecipando al disastro dei 3 gol presi in 5 minuti (46′ BASSINO 5.5 – Il suo ingresso in campo non cambia le sorti del match)

GIL PUCHE 5 – Fa difficoltà insieme al resto del reparto arretrato.

TURCO 6 – Si impegna e crea qualche pericolo nella metà campo avversaria, ma è comunque troppo poco.

RIPANI 5 – Lascia la Juve in 10 uomini nel corso del secondo tempo.

FLOREA 5 – Ha la palla buona per il gol del vantaggio, ma spara alle stelle (75′ BIGGI sv).

PAGNUCCO 5 – Prestazione incolore (55′ BOUFANDAR 5.5 – Non riesce a scuotere i suoi)

VACCA 5 – Non si vede mai in attacco. (55′ FINOCCHIARO – Come Boufandar)

PUGNO 5 – (68′ SCIENZA 5.5 – Fa difficoltà a rendersi pericoloso)

ANGHELE’ 6 – E’ il migliore dei suoi solo perché è l’unico ad impensierire il portiere del Milan

MONTERO 5 – La Juve inizia con timore la partita, poi cresce ma prende tre gol nello spazio di pochi minuti alla fine del primo tempo. La frittata è ormai fatta e nell’intervallo la reazione non c’è.

The post Pagelle Milan Juventus Primavera: male tutta la difesa, si salvano solo Anghelè e Turco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG