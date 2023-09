Mercato Juve, è Pavlovic il nome per la difesa: la concorrenza non manca. La situazione del centrale serbo

E’ Pavlovic il nome seguito dalla Juve in chiave mercato per rinforzare la difesa del futuro.

A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui il difensore serbo del Salisburgo sarebbe un obiettivo dei bianconeri. E non solo. La concorrenza, infatti, non manca perché pure Napoli e Lazio sono interessati a Pavlovic. I biancocelesti avrebbero avuto già i primi contatti per gennaio.

