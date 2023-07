Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato del rinnovo di contratto con il club bianconero. Le dichiarazioni

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato sul canale Twitch del club bianconero.

RABIOT – «Chi mi ha convinto a rimanere? Non è un segreto, il mister ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere qui alla Juve, anche mentre stavo in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. In primis il mister, poi alcuni compagni di squadra. Tutti hanno parlato bene con Giovanni Manna, Federico Cherubini è straordinario. Tutti nello staff mi hanno».

