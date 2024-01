Juve-Salernitana Coppa Italia, i precedenti agli ottavi di finale: non accade dal 2004 per la squadra bianconera!

I bianconeri esordiscono in Coppa Italia nel match di ottavi di finale con la Salernitana.

La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia. L’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta, nella stagione 2004/2005.

