Juve sarcastica col Napoli: «Complimenti… Ce li avete fatti tante volte in questi anni». Le congratulazioni per lo scudetto

La Juventus si congratula col Napoli per la vittoria dello scudetto. Il messaggio social del club bianconero ha evidente sfumatura sarcastica.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

«Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!», è il tweet del club bianconero.

