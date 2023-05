Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 4 maggio: notizie Serie A

La Juventus dovrà fare a meno di Soulé per le ultime partite stagionali. L’argentino è stato convocato dal Ct Mascherano per il Mondiale U20 in Argentina.

Intanto in chiave mercato aumentano le voci di un possibile addio di Milinkovic Savic alla Lazio con la Juventus fortemente interessata.

