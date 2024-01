Juve Sassuolo, Yildiz unico sicuro del posto in attacco. Ballottaggio a due per affiancarlo dal primo minuto martedì

Come spiega Sky Sport, in casa Juve c’è solo Kenan Yildiz sicuro di un posto in attacco nel match di martedì sera contro il Sassuolo, che chiuderà la ventesima giornata di Serie A.

Per affiancare il turco è ballottaggio a due: Vlahovic favorito su Milik, nonostante l’ottima forma del polacco, reduce dalla tripletta in Coppa Italia al Frosinone.

The post Juve Sassuolo, solo Yildiz sicuro del posto. Per affiancarlo è ballottaggio a due appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG