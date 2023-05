Juve senza Champions: mancati ricavi per 55-60 milioni! I dettagli e tutte le cifre riportate da Calcio e Finanza

Come riportato da Calcio e Finanza, senza la prossima Champions League la Juventus avrà mancati ricavi per 55-60 milioni di euro, anche uscendo ai gironi come in questa stagione. Queste nel dettaglio le cifre minime a cui i bianconeri dovranno rinunciare a causa della penalizzazione in campionato:

Bonus partecipazione : 15,64 milioni di euro;

: 15,64 milioni di euro; Ranking storico : 32,99 milioni;

: 32,99 milioni; Market pool 1 : 1,7 milioni (cifra calcolata sulla base di un ipotetico quarto posto in Serie A)

: 1,7 milioni (cifra calcolata sulla base di un ipotetico quarto posto in Serie A) Market pool 2 : 2,32 milioni

: 2,32 milioni TOTALE: 52,65 milioni di euro

