Juve Siviglia Europa League: ecco dove vedere in TV l’andata delle semifinali in programma all’Allianz Stadium

Juve Siviglia sarà visibile su Sky Sport per tutti gli abbonati ed eccezionalmente in chiaro su Rai Uno. Appuntamento alle ore 21.00 per l’andata della semifinale di Europa League.

Gli abbonati alla rete satellitare potranno invece vedere il match su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su DAZN.

