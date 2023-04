Juve Sporting: Allegri ha una tentazione forte di formazione. Max sta pensando seriamente a cambiare volto all’attacco

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri starebbe concretamente pensando di proporre il tridente Chiesa-Milik-Di Maria dall’inizio contro lo Sporting. Un trio già visto sabato scorso, nel finale della partita contro la Lazio, e che potrebbe tornare di moda per l’assalto all’Europa. Il dubbio del tecnico della Juve pronto a riprendersi la panchina dopo il forfait dell’Olimpico causa influenza, è proprio legato alle tempistiche.

Meglio iniziare l’andata dei quarti di Coppa con i tre attaccanti, di fatto giocando a specchio dei portoghesi, o spendere la carta della punta in più a gara in corso per rompere gli equilibri e sorprendere gli avversari? La risposta, dopo i ragionamenti e le valutazioni delle ultime ore, arriverà in extremis. Gli aspetti tattici – e di lettura della gara – si intrecciano con le notizie che giungeranno dall’infermeria. O meglio: dagli aggiornamenti su Dusan Vlahovic.

