Allegri esaltato da Cagni: «Sta già facendo qualcosa di eccezionale». Le parole in esclusiva sull’allenatore della Juve

Cagni in esclusiva a Juventusnews24 ha esaltato il lavoro di Allegri in questa stagione alla Juve.

ALLEGRI – «La Juventus è in questa situazione, in questo momento e non solo da adesso, perché non ha mai avuto la formazione al completo. Quindi secondo me sta già facendo qualcosa di eccezionale visto il -15 e tutto quello che ha passato nel corso della stagione».

