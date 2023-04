Juve Sporting, attenti al bomber portoghese: ha già segnato 17 gol in stagione, di cui 3 in Europa League

Juve Sporting si avvicina e c’è un giocatore portoghese che, più di altri, può costituire un serio pericolo alla difesa bianconera: Pedro Gonçalves.

Il bomber classe 1998 in questa stagione ha già segnato 17 gol, di cui 3 in Europa League in 4 presenze. Nell’ultima partita di campionato col Casa Baia Pedro Gonçalves non ha trovato la rete, ma ha fornito due assist.

The post Juve Sporting, attenti al bomber: ha già segnato 17 gol appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG