Thiago Motta era finito nel mirino della Juve in questa estate prima della conferma di Allegri e contro i bianconeri ha confermato le sue doti importanti da allenatore.

Tuttosport ha scritto un pezzo riguardante il futuro sulla panchina della Juve, svelando un retroscena di un paio di mesi fa. «Thiago Motta abbia fatto sul campo un’ottima figura assieme al suo Bologna. Garantendosi la permanenza sui radar bianconeri sui quali era già finito nella passata stagione, quando tra maggio e giugno la Juventus valutava se andare avanti o meno con Allegri e lui era uno dei papabili eredi. Non ha senso parlare alla 2ª giornata del futuro di una panchina su cui per giunta siede un allenatore con due anni di contratto, ma di certo il tecnico brasiliano non ha perso la stima bianconera guadagnata nella passata stagione: e a 41 anni il tempo per lui non è un problema. Che sia bianconera o di altri colori, comunque, è probabile che la panchina di una grande lo accolga presto». a firma Sergio Baldini.

