Juve Udinese, Inzaghi non ha esultato: la reazione dell’allenatore dell’Inter alla sconfitta di Allegri allo Stadium

Inzaghi non ha esultato dopo la sconfitta della Juve contro l’Udinese. Come scritto da Gazzetta.it, infatti, l’allenatore dell’Inter questa mattina nella riunione con la squadra non ha fatto accenni a quando successo allo Stadium.

Per la rosea Inzaghi non sente aria di scudetto né di fuga, ma pensa solo alle prossime partite contro Salernitana e Atletico Madrid senza fare calcoli. E così oggi si è focalizzato su aspetti positivi ed errori visti in Roma Inter.

