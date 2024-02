Nehuen Perez: «Gran risultato con la Juve, avevamo bisogno di una vittoria così». Le parole del giocatore dell’Udinese

Nehuen Perez dell’Udinese ha parlato della vittoria contro la Juve ai microfoni di Radio Serie A.

LE PAROLE – «Ci si prepara sempre per vincere, sapevamo che non era una partita facile a Torino e sapevamo di dover soffrire. La squadra è stata molto forte mentalmente e abbiamo fatto un grande risultato. Dobbiamo capire che in questa posizione di classifica non dobbiamo sbagliare nulla e stare sempre concentrati. Avevamo bisogno di una vittoria come quella con la Juventus».

The post Nehuen Perez: «Udinese forte mentalmente, avevamo bisogno di una vittoria così con la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG