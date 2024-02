Pistocchi punge: «Ammiro Gatti, ma deve avere più rispetto a chi gli è stato superiore in campo». La critica

Pistocchi via Twitter ha espresso una critica nei confronti di Gatti dopo Juve Udinese.

Ho grande ammirazione per la storia umana e professionale di Federico #Gatti, che con forza di volontà e tenacia ha scalato tutte le categorie, da #Pavarolo (Promozione) #Verbania (Eccellenza) #ProPatria (serieD ) sino al #Frosinone (serieB) e alla #Juventus. Proprio per questo… pic.twitter.com/mNlgm97u9k — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2024

Questa la frecciata del giornalista al difensore bianconero.

PISTOCCHI CONTRO GATTI – «Ho grande ammirazione per la storia umana e professionale di Federico Gatti, che con forza di volontà e tenacia ha scalato tutte le categorie, da Pavarolo (Promozione) Verbania (Eccellenza) ProPatria (serieD ) sino al Frosinone (serieB) e alla Juventus. Proprio per questo però dovrebbe avere più rispetto per chi sul campo gli è stato superiore, e per tutti gli sportivi che non apprezzano vedere in tv un calciatore che bestemmia».

