Juve-Verona, alla fine non c’è stata alcuna sanzione nè per Gatti nè per Faraoni dopo le tante voci degli ultimi giorni

Nel referto del Giudice Sportivo oggi pubblicato, emerge come non siano stati sanzionati nè Gatti nè Faraoni dopo le tante voci degli ultimi giorni che hanno seguito il match tra Juve e Verona.

Lo scontro tra il difensore e Djuric è stato valutato come normale contatto di gioco dallo stesso arbitro Feliciani, mentre per il capitano gialloblù non c’è alcuna menzione nel referto arbitrale.

