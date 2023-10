Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha così parlato dopo il netto successo in Coppa Italia contro la Sampdoria

INZAGHI – «Oggi ho visto lo spirito giusto. Sono contento per i ragazzi, ci serviva questa vittoria in un periodo non facile. Nelle ultime 24 partite la Salernitana ne ha vinte 4. Non voglio alibi, ma questo 4-0 e una risposta che ci fa ben sperare. Al di là del valore dell’avversario e del punteggio largo credo che l’atteggiamento sia stato decisivo. Ikwuemesi è stato fermo un mese e dopo sessanta minuti non si reggeva in piedi, Tchaouna con me ha fatto tre partite su tre, mi piace perchè è concreto e fantasioso allo stesso tempo. Sono contento che dopo il gol sia venuto da me perchè lo carico tutti i giorni, lui e altri calciatori vanno solamente sostenuti».

