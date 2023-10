Juve Verona partita speciale per un difensore: quel suo gol è storico. Il ricordo del club attraverso il proprio sito

L’ultimo giocatore italiano a segnare un gol in Juve Verona è stato Kean, ma risale al 19 maggio 2018 un gol storico per un altro bianconero italiano: Rugani.

Come ricordato dal club attraverso il proprio sito, infatti, il difensore segnò di tap in la rete del momentaneo 1-0 nel giorno della festa dello scudetto numero 36 (risultato finale 2-1, reti di Pjanic e Cerci). Per Rugani, quindi, la sfida di sabato sarà speciale.

