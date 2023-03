Juve Verona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 28esima giornata di Serie A

Archiviate le due settimane di sosta per le Nazionali, la Juve torna ad affacciarsi sulla Serie A, ospitando il Verona all’Allianz Stadium. Bianconeri che prima della pausa avevano battuto 1-0 l’Inter a San Siro.

Il match, valido per la 28esima giornata di campionato, andrà in scena sabato 1 aprile alle ore 20.45 nello stadio della Vecchia Signora e sarà visibile in diretta tv su Sky e DAZN. Streaming affidato a DAZN e SkyGo.

