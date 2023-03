Juve Verona: possibile sorpresa in attacco. Chi gioca con Vlahovic nel match della 28esima giornata di Serie A

Massimiliano Allegri deve rinunciare a Federico Chiesa in attacco per Juve Verona, ma recupera Milik e Kean. Accanto a Vlahovic non partirà però dal primo minuto Angel Di Maria, come rivelato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di vigilia.

La coppia offensiva, infatti, dovrebbe essere formata da Dusan Vlahovic e Moise Kean, con quest’ultimo al rientro dopo le due giornate di squalifica.

