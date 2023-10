Preoccupano le condizioni di Vlahovic in casa Juve in vista del derby del Mole contro il Torino di sabato pomeriggio

Rimane in dubbio la presenza di Dusan Vlahovic. Come riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 per ora è “più no che si” per l’attaccante della Juve in vista del derby.

Le sensazioni di Vlahovic nelle prossime ore riguardo il fastidio alla schiena saranno decisive per capire se potrà recuperare o meno.

