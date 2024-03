Juventus Academy, weekend a Miami con Barzagli! La GALLERY della Juve con il grande ex protagonista negli Stati Uniti

Un grande evento ha coinvolto la famiglia Juventus Academy negli Stati Uniti. Protagonista Andrea Barzagli a Miami. CLICCA QUI PER LA GALLERY

JUVE ACADEMY – «Un grande evento ha coinvolto la famiglia Juventus Academy negli Stati Uniti: si tratta dell’annuale torneo Academy “Kickoff 2024”, svoltosi a Miami il 2 marzo scorso.

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, è stato un momento di grande festa, che ha visto coinvolti tantissimi bambini, presenti con le loro famiglie, in occasione dei tanti match organizzati per l’occasione. Basti pensare che l’Academy di Miami conta oltre 2 mila iscritti, e che le varie categorie afferiscono alla Lega “MLS Next“.

Questi appassionati di calcio e di Juventus non erano soli: con loro – e con i sindaci delle numerose Contee di Miami in cui opererà la nuova Academy – c’era nientemeno che… The Wall.

Andrea Barzagli ha infatti partecipato con entusiasmo all’inaugurazione della struttura, ma il suo weekend a Miami è stato decisamente intenso e ricco di eventi. Andrea, presente al Kaseya Center per la sfida di Basket NBA fra Miami Heat e Utah Jazz (con momento di scambio di maglia con la Mascotte della squadra padrona di casa), domenica si è a lungo intrattenuto con i tifosi dei nostri Official Fan Club (solo a Miami ce ne sono due, “Palm Beach” e “South Florida”) e al pomeriggio (sera italiana), prima di tifare con loro per i bianconeri durante il Watch Party della sfida contro il Napoli, tenutosi all’American Social».

