L’agente del numero dieci della Juventus, Paulo Dybala, Jorge Antun dice di non aver ancora nessun accordo.

Paulo Dybala è uno dei pezzi pregiati del calcio mercato, il motivo è semplice: va a parametro 0. Un giocatore del genere che finisce a parametro zero fa sempre gola. Marotta che è uno specialista di queste operazioni, ha subito lanciato le trattative. La Gazzetta dello Sport afferma che manchi davvero pochi dettaglia alla firma che legherebbe il giocatore della Juventus all’Inter per circa 6 milioni di euro + 1 bonus.

IM_Paulo_Dybala

Queste le parole ufficiali però dell’agente del calciatore argentino: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento.” Queste le parole di Jorge Antun. Vedremo come andrà a finire.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG