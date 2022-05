Federico Bernardeschi della Juventus è pronto ad andare via a parametro zero, tra le possibili scelte Lazio e Galatasaray.

L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi è praticamente pronto ad andare via dalla squadra bianconera a parametro zero. L’esterno ex Fiorentina non ha accettato l’offerta molto a ribasso dei bianconeri che non hanno intenzione di aumentare. Il giocatore avrebbe quindi deciso di andare via nonostante l’intenzione di rimanere ma senza un declassamento su tanti punti di vista del contratto e di status nella rosa.

All’esterno ex Fiorentina, sono interessate la Lazio e il Galatasaray, in misura minore l’Inter. Il tecnico della Lazio lo conosce bene, Maurizio Sarri avendolo allenato proprio alla Juventus durante l’anno dell’ultimo scudetto bianconero. L’offerta è bassa 1.6 milioni di euro a stagione, ma con uno status praticamente da titolare dei biancocelesti. Sullo sfondo restano il Galatasaray in Turchia che garantirebbe uno stipendio maggiore e l’Inter che potrebbe utilizzarlo negli esterni in caso di non rinnovo di Perisic che appare comunque complicato il divorzio con il croato.

