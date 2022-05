I tre gioielli della Juventus: Gatti, Fagioli e Rovella saranno valutati in ritiro da Max Allegri che ne deciderà il destino.

Max Allegri valuterà i tre giovani della Juventus che ritorneranno alla base: si tratta del centrale difensivo Gatti dal Frosinone che in Serie B è considerato il miglior difensore della categoria. Fagioli regista della Cremonese e dell’Under 21 di Nicolato e Rovella dal Genoa di Blessin.

Federico Gatti centrale difensivo ha raccolto 34 presenze e addirittura 5 reti in campionato con due assist. Segna di un difensore che non disdegna le sortite offensive essendo alto 1.90, di contro si fanno notare le undici ammonizioni e una espulsione per doppia ammonizione. Rovella nella difficile annata del Genoa, ha raccolto 20 presenze per un infortunio con 3 assist a referto. Anche per lui, cinque gialli in stagione. Fagioli nella straordinaria cavalcata della Cremonese, ha raccolto 32 presenze con 2 reti e ben 7 assist. Sei ammonizioni per lui. Vedremo quindi chi Allegri deciderà di far rimanere dopo il ritiro estivo.

