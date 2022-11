La Juventus Next Gen arriva all’Allianz Stadium per via del non utilizzo per la pausa dei Mondiali, ecco i convocati.

Domenica sarà una giornata speciale per i giovani giocatori della Juventus Next Gen, quote record per la Serie C che vedrà quasi 30 mila spettatori per la partita contro il Mantova. La pausa per i Mondiali, fa approfittare i giovani dello Stadium. Tra i più interessanti da vedere in ottica prima squadra senza dubbio ci sono Muharemovic, Nzouango, Sekulov, Compagnon, Mulazzi, Barbieri, Barrenechea, Beseggio e tanti altri.

Questa la lista dei convocati per la sfida contro il Mantova:

1 Garofani 2 Savona 3 Stramaccioni 4 Muharemovic 5 Nzouango 6 Riccio 7 Sekulov 9 Da Graca 10 Compagnon 11 Cudrig 12 Raina 13 Poli 14 Mulazzi 15 Verduci 17 Bonetti 18 Rafia 19 Cotter 20 Iocolano 21 Lipari 23 Ntenda 24 Palumbo 25 Cerri 26 Barbieri 27 Besaggio 28 Barrenechea 31 Pecorino 55 Senko.

