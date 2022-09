Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus, Max Allegri che discute di chi non ci sarà contro il Monza.

Sono queste le parole di Max Allegri, allenatore della Juventus che parla in conferenza stampa in vista del match contro il Monza: “Alex Sandro, Locatelli e Rabiot out? Sì, quello sicuramente, non saranno convocati. Abbiamo un bel po’ di ragazzotti che portano positività e poi sono bravi tecnicamente. Domani Szczesny è a disposizione, non al 100% perché ha ancora un fastidio al piede e gioca Perin. Lo portiamo dopo la sosta anche lui però domani è a disposizione. Di Maria domani rientrerà dal primo minuto, devo valutare se far giocare Kean o Kostic.“

Conclude così il tecnico bianconero: “Poi abbiamo un po’ di cambi con dei ragazzi e dovrò decidere chi far giocare in difesa. Domani è una partita bella da giocare, ritrovo il mio carissimo amico Adriano Galliani, ormai ci diamo del tu, e il presidente. Han fatto una cosa straordinaria riportando il Monza in Serie A dopo non so quanti anni di storia. Penso sia stata una grande soddisfazione per loro però per noi i 3 punti sono importanti per cercare di passare una buona sosta.“

