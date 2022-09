L’allenatore della Juventus Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Monza

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Monza. Rientro importante per i bianconeri quello di Szczesny.

L’articolo Monza Juventus, i convocati di Allegri: rientro importante per i bianconeri proviene da Calcio News 24.

