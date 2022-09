Da domani si riparte con il campionato e la Juventus deve ritrovare il giusto spirito per tornare a vincere, tra Allegri e Bonucci c’è il patto Scudetto

Il difensore è pronto a tornare tra i titolari dopo la panchina di Monza e le parole in Nazionale. Il tecnico dal canto suo starebbe studiando anche di cambiare modulo e tornare con la difesa a tre per esaltare le caratteristiche di Bremer. Un ritorno al passato con il 3-5-2 per vedere un grande futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

