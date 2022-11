Sono queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Allegri in vista del match contro l’Inter.

Ecco le parole di Max Allegri, tecnico della Juventus che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter: “Juve-Inter è una partita importante, è il derby d’Italia, è sempre una partita molto sentita, ad alta tensione. È bella da giocare. Bremer, Vlahovic e Di María sono recuperati. L’unico dubbio è Dusan, vediamo domattina perché non sta ancora bene. Vediamo domani mattina, gli altri due dovrò valutare se uno partirà dalla panchina o giocheranno tutti e due“.

Conclude così su Chiesa: “Chiesa l’ho trovato bene, è stato una piacevole sorpresa. Domani sarà a disposizione e sicuramente sarà della partita. Locatelli o Fagioli? La formazione non l’ho ancora decisa. I centrocampisti l’altro giorno hanno giocato tutti bene, ma sarà una partita diversa rispetto al PSG. Non lo so se Di María e Bonucci saranno titolari. Domattina valuterò e deciderò. Durante la partita ci sarà bisogno di tutti. Kostic e Chiesa insieme? Sono due ruoli diversi. Federico è più attaccante, ma possono giocare insieme e coesistere ma dipende dai momenti della partita“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG