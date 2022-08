Intervenuto in conferenza stampa Max Allegri ha parlato del ritorno in campo di Chiesa: ecco quando può tornare in campo l’esterno offensivo

CHIESA – «Il suo infortunio va bene, io sarei contento se rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, io sono attaccato coi piedi per terra, pragmatico e realista. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, è normale che sia così».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

