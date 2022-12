Sono queste le parole di Max Allegri a Sky Sport, dopo la vittoria in amichevole della sua Juventus contro l’Arsenal.

Ecco le parole di Max Allegri a Sky Sport dopo l’amichevole vinta dai bianconeri contro l’Arsenal, ecco cosa dice il tecnico della Juventus sulla situazione infortunati: “Chiesa ha solo un affaticamento ma è normale, quando uno arriva da nove mesi di inattività. Ho preferito non rischiarlo ma per il 27 sarà con la squadra di nuovo. Paul purtroppo non ha fatto allenamento, non so quando o come rientrerà. Altrimenti mettiamo su un teatrino su un giocatore che ancora non ha fatto un metro di corsa. Bonucci ne avrà non per tanto, il 27 ci sarà Cuadrado che sarà a disposizione per la Cremonese. De Sciglio idem, dovremmo essere quasi tutti. Paul speriamo di riaverlo presto.“

Conclude così il tecnico: “Danilo e Alex Sandro tornano il 27, Rabiot e gli argentini avranno qualche giorno in più. Kostic e McKennie si sono allenati bene, Milik domattina lavora, Szczesny è rientrato oggi. In 10/15 giorni di riposo non perdi tanto.“

