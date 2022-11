Sono queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri, l’allenatore della Juventus parla così in vista del PSG.

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus, Max Allegri che parla così degli infortunati in vista del PSG: “Con tante partite così compresse la media si è notevolmente alzata. Quando parti in campionato con tre giocatori praticamente fuori dalle competizioni, non è tanto i tre che sono ma devi affrontare 21 partite con gli stessi giocatori che devono giocare più partite. McKennie ha giocato 15 partite di seguito più quelle della Nazionale, ora magari avrà preso una botta. A Iling è stata fatta un’entrata, meno grave del previsto, se la caviglia fosse rimasta a terra rischiava tibia e perone.“

Conclude così l’allenatore: “Abbiamo avuto infortuni anche non solo muscolari, che ci stanno. Avremo sbagliato qualcosa, ma abbiamo avuto infortuni traumatici e lì purtroppo non possiamo fare niente. Parliamo solo dei presenti. Abbiamo quattro partite compresa quella di domani che ci portano alla sosta. Lunedì, per l’Inter, credo che dovremo avere a disposizione Di Maria e Bremer, da lunedì prossimo per le ultime due dovremo avere a disposizione Paredes se tutto procede per il meglio. Con gli altri ci vedremo a gennaio.“

