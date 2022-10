Sono queste le parole di Allegri, in conferenza stampa parla il tecnico della Juventus in vista del Bologna.

Ecco le parole dell’allenatore della Juventus, Max Allegri, che parla così in vista del match contro il Bologna, i recuperi annunciati in conferenza stampa: “Domani ci saranno i rientri di Alex Sandro, di Rabiot, di Locatelli. Cuadrado rientra dopo la squalifica, Milik lo stesso. Ai box è rimasto solo Di Maria che è squalificato per due giornate, poi Pogba e Chiesa. Abbiamo un numero di giocatori più ampio per cercare di gestire meglio le partite. Stanno bene. In questi 15 giorni di sosta li abbiamo recuperati mentalmente e fisicamente. Sono tutti e tre pronti per giocare, poi dovrò valutare alcune situazioni. Hanno lavorato bene, sono molto contento.“

Massimiliano Allegri

Conclude sulla situazione Chiesa e Pogba: “Magari appena inizia a correre Paul le cose vanno bene e nel giro di due/tre settimane può essere a disposizione, lo stesso Federico. L’importante è che proceda bene, li stanno seguendo nel migliore dei modi. Da lì a giocare ci passa tanta acqua sotto i ponti.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG