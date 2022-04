Juventus, Max Allegri parla in conferenza stampa prima della partita contro il Bologna. Queste le parole del tecnico.

Si presenta in conferenza stampa l’allenatore della Juventus, Max Allegri che parla in vista del match contro il Bologna. Queste le parole del tecnico: “Ci tengo a salutare Sinisa, che domani purtroppo non c’è, e gli auguro una pronta guarigione assolutamente. Il Bologna è una squadra che in questo momento sta bene fisicamente, ha vinto a Milano, ha pareggiato in casa, direi che non è semplice da battere e noi abbiamo comunque bisogno di punti perché ne mancano ancora tanti per consolidare il quarto posto.“

Allegri parla poi di Bonucci: “Leonardo sta bene però devo decidere tra lui e Chiellini perché devo gestire due partite. Mercoledì abbiamo il ritorno di semifinale di Coppa quindi domani deciderò se scenderà in campo prima lui o prima Giorgio.“

Sul rinnovo di Cuadrado e la possibilità di Danilo in mediana: “C’è stato il rinnovo ed era automatico per le presenze. Sta bene, si è allenato. Ho solamente due centrocampisti, se vogliamo giocare a tre ne devo mettere uno lì, altrimenti se giochiamo a due bastano Zakaria e Rabiot. Ma devo ancora decidere.“

Conclusione su Dybala: “Sono stato fortunato a Cagliari… Sta crescendo molto di condizione, ha avuto un’annata travagliata. Se sta bene lui sta bene tutta la squadra. Noi dobbiamo fare più punti possibile.”

