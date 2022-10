Sono queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri, l’allenatore della Juventus parla in vista della Champions League.

Ecco cosa dice il tecnico della Juventus, Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benfica: “All’andata fu una partita particolare perché abbiamo avuto ottime occasioni nella prima mezz’ora, anche per raddoppiare. Poi c’è stato questo rigore a fine primo tempo e nel secondo tempo non abbiamo riiniziato male la partita, poi c’è stato questo gol su una ripartenza, un mezzo contrasto non fatto.“

Conclude così l’allenatore: “Diciamo che nelle ultime due partite, giocando con questo sistema di gioco, abbiamo cercato di sfruttare le caratteristiche dei giocatori che in questo momento abbiamo a disposizione e che stanno facendo bene. Cercheremo domani di proporlo in modo diverso, perché loro sono una squadra che ha molti uomini all’interno del campo. Dobbiamo fare una partita molto buona sotto l’aspetto difensivo e soprattutto creare opportunità come all’andata, eliminando quegli errori fatti all’andata.“

