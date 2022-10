Sono queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter che parla a Rai Sport della vittoria contro la Fiorentina.

Ecco le parole di Lautaro Martinez, la punta argentina dell’Inter discute così a Rai Sport del successo contro la Fiorentina: “Abbiamo dovuto fare quattro gol per vincerne avendone subiti tre, sono tanti. Serviva recuperare terreno visti i punti persi negli scorsi incontri. Lo Scudetto è ancora un obiettivo? Pensiamo a recuperare.“

A Sky Calcio Club, Luca Marchegiani, ex portiere parla proprio così del calciatore argentino Lautaro Martinez: “Io ho una grande stima di Lautaro, lo esalto spesso: ieri era particolarmente ispirato, gli riusciva tutto. Il cambio mi ha sorpreso tantissimo, non so se Inzaghi non volesse rischiare un infortunio: ma sicuramente ha tolto un problema per la Fiorentina.“

A Tmw invece Paulo Sousa rivela sui nerazzurri: “Io sono libero, e adoro il mio lavoro. Mi piace lavorare coi giocatori, vederli crescere. Il calcio cresce l’intelletto delle persone. Inter? Buona squadra, mi piacerebbe ritornare ad allenare in Italia per migliorarmi.“

