Ecco le parole dell’ex calciatore nerazzurro Antonio Cassano che parla alla Bobo TV della vittoria dell’Inter contro la Fiorentina: “L’Inter ha fatto i primi quindici minuti straordinari, aveva la partita in mano, poi ha finito di giocare fino al 2-2 dove c’era anche l’espulsione di Federico Dimarco sul rigore dato a Bonaventura. Valeri deve stare almeno cinque giornate fermo, è scandaloso quello che ha fatto!“.

Conclude così l’ex giocatore dei nerazzurri che parla alla BoboTV della vittoria della sua ex squadra: “L’Inter poi ha ripreso a giocare con il 2-3 ma ha subito il 3 a 3 pari, è stata una partita particolare. La Fiorentina ha fatto una buona partita. L’Inter è questa, è forte ma ha rischiato di non vincere una partita che aveva in tasca.“

