Il tecnico della Juventus si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona, ecco le parole di Allegri.

Sono queste le parole di Max Allegri che in conferenza stampa fa il punto della sua Juventus in vista del Verona: “Oggi dovrò valutare. Quelli recuperati sicuri sono Paredes e Kean ma non è detto che giocano. Di Maria lo valuterò ma difficilmente ha 90′ nelle gambe, probabile mezz’ora. Per quanto riguarda gli altri, Vlahovic da valutare oggi, McKennie da valutare, Chiesa da valutare. Perin domani gioca perché Szczesny ha giocato 12 partite di seguito se non sbaglio quindi domani tocca a Mattia.“

Conclude così: “Vlahovic? Soffre di questa infiammazione, tendinea/pubalgica, chiamatela come vi pare. Ieri ha corso è andato meglio, oggi valuteremo se sarà a disposizione che è un bene per la Juve, anche per portarlo in panchina. Altrimenti si curerà e vedremo se sarà a disposizione per domenica. Chiesa è rientrato, ha fatto bene, finché il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento è normale che ci sono momenti in cui ha un po’ di fastidio ma fa parte del percorso rieducativo in campo.“

